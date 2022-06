Los magacines matinales han analizado este lunes los resultados de las elecciones de Andalucía, que dieron anoche la victoria al PP de Juanma Moreno por mayoría absoluta. Otro de los titulares de la noche se lo llevó Ciudadanos, que desaparece del parlamento andaluz tras perder los 21 diputados que tenía hasta el momento. El candidato de la formación naranja, Juan Marín, ha intervenido esta mañana en 'Espejo público' para asumir la derrota.

El político ha comenzado defendiendo su decisión de dimitir de todos sus cargos tras la debacle de ayer: "Creo que es lo que hay que hacer. Cuando los resultados no acompañan alguien tiene que asumir responsabilidades. Yo he sido el candidato y, evidentemente, no iba a dejar de hacerlo. Esta mañana he dimitido de todos los cargos que tengo dentro de Ciudadanos, pero sigo por supuesto como afiliado de base".

Marín, que seguirá desempeñando sus funciones como vicepresidente de la Junta de Andalucía "hasta que haya un relevo", no se plantea trabajar como independiente tras recibir una oferta de Juanma Moreno: "Se lo agradezco, sé que confía mucho en mí como yo en él, pero si mi partido no está en el gobierno yo tampoco. Así creo que es como deben hacerse las cosas, le debo lealtad a mi proyecto político".

"Creo que ha sido una experiencia extraordinaria. He tenido la oportunidad de servirle a mi tierra y me marcharé orgulloso del trabajo que hemos hecho", ha continuado diciendo Marín, que se ha emocionado al ver una imagen del abrazo que le dio ayer uno de sus hijos. "Sé que le han dicho que por fin han recuperado a su padre", ha comentado Susanna Griso.

"Ya era hora", admitía Marín con la voz entrecortada y sin poder continuar debido a la emoción: "Demasiadas horas. Son buenos chavales y ya es hora de volver a casa". "Espero que podamos recuperar todo ese tiempo", ha apuntado con lágrimas en los ojos antes de finalizar: "Empecé a trabajar con 11 años y voy a seguir haciéndolo, nunca he parado. En estos momentos solo me preocupa acabar bien mi trabajo aquí".