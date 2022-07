'El intermedio' se fue hace unos días de vacaciones para recargar pilas de cara a la nueva temporada, pero su presentador apareció este sábado en laSexta como invitado de 'laSexta noche'. El Gran Wyoming acudió con motivo del estreno de 'Usted está aquí', su nuevo programa en Atresplayer Premium. Pero además, aprovechó su visita para charlar con José Yélamo sobre el curso político.

El presentador dio paso a un vídeo que recogía "algunas de las perlas" que ha dejado Isabel Díaz Ayuso en los últimos meses. Tras ver las imágenes, Wyoming reconoció que considera que el sistema democrático está "amenazado" y que la presidenta de la Comunidad de Madrid es "un claro ejemplo" de ello.

"Se habla de la separación de poderes, de que el Gobierno no debe interferir en los jueces, de que deben tener total independencia. Pero Montesquieu también decía que hay que tener mucho cuidado con el imperio de los jueces, porque probablemente sea la peor de los dictaduras. Es decir, que los jueces no deben entrar en el legislativo", comentó.

Acto seguido, explicó a qué se estaba refiriendo con esas palabras: "El contrato del hermano de esta mujer... Los jueces no ven ahí tráfico de influencias. Entienden que es casual. Pero se da una circunstancia, y es que el hermano ha tenido contratos solo donde ella ha estado. Estamos hablando de dinero público".

Respecto al "fenómeno" de Ayuso, aseguró que es "muy sorprendente" por varios motivos: "Me parece que es de una agresividad, una mala educación y una falta de respeto sistemática". Por otro lado, destacó que "nunca mira" a quien le está hablando: "Esa chulería agresiva y esa violencia que impone en la cámara es innecesaria. Se puede mirar a la gente y contestar".

"Hemos traspado una línea roja. Esta mujer tiene un cargo institucional, no es una hooligan de partido. Debería ser la presidenta de todos los ciudadanos, de los que la votan y de los que no. No puede insultar sistemáticamente a quienes cree que no le votan y considera sus enemigos. Que se haga portavoz del partido y diga entonces lo que le de la gana", añadió antes de hacer referencia al "abismo" entre la "educación elemental" de Ayuso y la de Manuela Carmena: "Me desespera que la ciudadanía no sepa distinguir".