Belén Esteban también regresó este viernes al 'Deluxe' sin morderse la lengua ante determinados temas. Además de hablar de las duras semanas que ha pasado tras su accidente, la colaboradora de 'Sálvame' no dudó en defender a Rosalía tras los comentarios negativos que ha recibido de gente como Andrea Levy: "Me pareció muy mal la crítica que hizo porque no es verdad".

"Lo que tenemos que hacer es apoyar a la gente que hay en este país. Yo quiero vibrar, bailar, cantar. Estaba en una zona en la que había mucha gente. Vi que en mi grada y abajo estaba la gente bailando y gozando", dijo Esteban después de definir a Rosalía como una de las mejores artistas que hay en España. La colaboradora tampoco tuvo problema en dar su opinión sobre lo que le parecía su último disco: "'Motomami' es el disco del año. Para mí y para mucho. Ya es hora que en este país alcemos lo que tenemos, y no lo tiremos". ¡DIIIIIILO, BELÉN, DIIIIILO! @BelenEstebanM @rosalia #Motomami #MOTOMAMITOUR #VuelveBelen #Rosalia 🎶💃🏻👏🏻🔝 pic.twitter.com/QDpmxGAtRN — Marcial Pérez Galán 🏳️‍🌈 (@FaMarcial) 22 de julio de 2022 Después de que Jorge Javier y los colaboradores continuasen con este debate durante varios minutos, Belén Esteban sentenció el tema hablando de la proyección que Rosalía tiene en nuestro país: "Aquí está muy reconocida. Me encanta, y cada vez más".