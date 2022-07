La tercera edición de 'La voz kids' en Antena 3 ya tiene ganador. Pol Calvo, integrante del equipo de Pablo López, se alzó con la victoria final tras ser el más apoyada por el público en plató, imponiéndose a Antonio Cortés, Marina Oliván y Triana Jiménez, los finalistas de, respectivamente, Sebastián Yatra, Aitana Ocaña y David Bisbal.

Pol Calvo impresionó con enorme potencial vocal una sublime interpretación de 'All by myself', una de las canciones más importantes de la discografía de Celion Dine, en la Gran Final de la versión infantil del talent musical. El barcelonés volvió a asombrar al público y a los coaches, dejando claro también la evolución que ha tenido desde las audiciones a ciegas.

La victoria de Pol Calvo también hizo que Pablo López lograse un triplete histórico en 'La voz'. El cantante malagueño se convirtió en el primer coaches en ganar las tres versiones del programa de Antena 3 (adultos, junior y senior) en los más de 10 años de historia en la televisión española.

Como ganador de 'La voz kids', Pol Calvo logró el trofeo, 10.000 euros de beca para formación musical, un single con Universal Music y un viaje extraordinario con toda su familia a Portaventura World.

La trayectoria de Pol Calvo en 'La voz kids'

A lo largo de su participación, Pol ha realizado en una trayectoria ascendente en la adaptación española de 'La voz kids'. En las Audiciones a ciegas, se subió muy nervioso al escenario para interpretar el complicado tema ‘I will always love you’ de Whitney Houston, siendo elegido por Pablo López, que pulsó su botón en los últimos segundos de su actuación.

En 'Las Batallas', el barcelonés cantó al lado de María Arilla y Carmen Alcalá, sus compañeras de equipo, el tema ‘Saving all my love for you’ de Whitney Houston, volviendo a ser la apuesta del cantante de Fuengirola para la siguiente fase del talent musical de Antena 3.

Pol volvió a interpretar ‘I will always love you’ de Whitney Houston para jugarse su pase a las semifinales de 'La voz kids' en 'Los asaltos', dejando impresionados a Pablo López, Antonio Orozco, Luis Fonsi y Lola Índigo, que no pudo contener las lágrimas tras su actuación. Finalmente, el público le convirtió en el primer finalista del equipo del intérprete de temas como 'El patio'.

El joven barcelonés se destapó con una versión lenta de ‘What a feeling’, la canción más recordada de la BSO de la película 'Flashdance'. Nuevamente, los espectadores en el plató le convirtieron en el primer finalista de Pablo López.