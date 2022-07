El reencuentro entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez en 'Déjate querer' ha sido todo un evento que ha disparado las audiencias del programa. Durante meses, el culebrón se ha cebado desde Honduras y los platós de España para que la expectación fuese máxima en el momento del reencuentro, y así ha sido.

Antes de que ambos pudiesen verse, Anabel reconoció que "necesitaba verle". De hecho, la andaluza rompió a llorar cuando el programa le puso un vídeo que repasaba su relación con Omar, lo que provocó que abandonase el plató. "Le he escuchado la voz y me he puesto a temblar. Me da mucha pena todo", reconoció.

Minutos después, la protagonista volvía a plató reconociendo que lo que quería "es vivir la vida". “Tenía que verte a ti primero porque te lo mereces y porque, aunque pueda sonar raro, te quiero. No puedo hablar en pasado. Sé que ha podido ser bastante doloroso por lo que has pasado, pero yo no quería hacerte daño, y si lo he hecho, perdóname. Aunque lo pude evitar no lo hice y el daño ya está ahí”, le dijo Anabel a Omar al inicio.

La sobrina de Isabel Pantoja trató de justificarse: "Allí me olvidé de todo, estaba como en una burbuja y pasó lo que tuvo que pasar. Ahora no puedo ni mirarte a los ojos. No se me ha ido todo lo que hemos vivido, espero que no se te olvide ese día tan bonito que pasamos cuando nos casamos. He luchado por ti y tú has luchado por mí. Me gustaría que no nos dijéramos adiós para siempre. Me gustaría que estuviera en mi vida siempre, pero si no quieres, lo entiendo. Me gustaría que fuéramos amigos", le dijo a su ex pareja de forma conciliadora.

Omar, por su parte, reconoció que necesitaba más tiempo y evitó echarle nada en cara: "Ojalá volvieras a estar enamorada de mí. No pienso que seas una mala tía. Cuando te enamoras eres así de loca y haces lo que sea, pero tienes que dejar de pedir perdón, ya me lo pediste una vez y es suficiente".

Sin embargo, el 'Negro' aseguró que "ahora no es posible una amistad porque eso requiere tiempo para que se asimilen muchas cosas. Te deseo lo mejor". Además, el canario también tuvo buenas palabras para Yulen: "Lo veo un tío súper noble, como yo. Quiero que sean felices y que disfruten como has disfrutado conmigo. No voy a dejar de quererte, pero ahora nuestros caminos se han separado y quizá en un futuro podamos tener esa amistad". Anabel respondió con un escueto: "Lo que tú decidas, yo lo acato", para justo después fundirse los dos en un abrazo.