El pasado jueves 4 agosto, 'El programa del verano' de Telecinco se desplazó a Móstoles para dar voz a los vecinos que se quejaban por el ruido de las discotecas y toda la suciedad que queda tras las fiestas. Por este motivo, el programa conectó en directo con Amaia, una vecina de la zona.

Sin embargo, esta vecina tiene una peculiar forma de protestar: "Llegas a cantar tres veces al día, tres canciones, como protesta", apuntaba el reportero desplazado hasta la zona.

"Sí, ya hemos llegado a esta medida desesperada para viabilizar este problema que tenemos. Canto canciones protesta, con letra adaptada y un altavoz, fruto de la desesperación. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Hay vecinos aquí que lo han peleado mucho, pero el problema se sigue dando, por lo que mucha gente está vendiendo sus casas", comentaba la entrevistada.

Tras su alegato, y para sorpresa de todos, Amaia se arrancaba con su particular versión de 'Titanium' de David Guetta y Sia. "Tienes una voz formidable. ¿Tú te dedicas a esto?", preguntó con sorpresa Patricia Pardo, presentadora del espacio.

"Nunca le he sacado partido de manera profesional, pero me vi en esta situación y decidí aprovechar este recurso. Me ponen de loca, de ultraderecha, de que tengo una venganza política personal", sentenciaba Amaia.