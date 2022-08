María José Llergo ha sido elegida por los participantes en la ya tradicional encuesta 'La Elección Interna' de la web Eurovision-Spain como la favorita para representar a España en el próximo festival europeo de la canción, que se celebrará en mayo de 2023 en Reino Unido.

Tras la cantante y compositora cordobesa, con su canción 'Te espera el mar', los internautas también han mostrado sus preferencias por Ana Mena y el tema 'Las 12', que ha concluido en segundo lugar, y por Guitarricadelafuente con 'Quién encendió la luz', que completa el podio.

Además aparece en cuarta posición un viejo aspirante a representar a España en Eurovisión, La Casa Azul, esta vez gracias a su canción 'No hay futuro', y la artista María Peláe, con 'Si te vas', que ha sido quinta en las votaciones.

El resultado de esta encuesta se ha publicado a pocos días de que el 1 de septiembre RTVE abra el plazo para recibir candidaturas para la segunda edición del Benidorm Fest, el sistema oficial para elegir quién acude al festival europeo en nombre de España.

Se da la circunstancia de que Llergo concluyó en tercera posición en 'La Elección Interna' el pasado año por detrás de Tanxugueiras y Rigoberta Bandini, un apoyo popular que impulsó a estas artistas a presentar formalmente su candidatura para Benidorm Fest.

Estudiante de jazz y flamenco, Llergo (Pozoblanco, 1994) aprendió el cante de su abuelo mientras este trabajaba el campo y en 2018 lanzó por su cuenta y riesgo "Niña de las dunas", al que poco después se sumó "Me miras pero no me ves", dejando sentadas las bases de su estilo.

Fichada por Sony Music lanzó su primer disco, 'Sanación', una fusión de dejes de soleá, seguiriya y bulerías contemporaneizados con sencillos arreglos electrónicos, que, junto a su voz hipnótica y unas letras cuidadas a menudo con fuerte carga de compromiso social, lo convirtieron en finalista al Premio Ruido al mejor álbum español de 2020 para la prensa especializada.