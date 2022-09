Era uno de los imprescindibles de Viva la vida y uno de los muchos quebraderos de cabeza de Enma García, la presentadora del desaparecido espacio de Telecinco. Desde que se acabó el programa de los fines de semana, este colaborador ha ido dando tumbos por los platós de Mediaset hasta que ha encontrado su ubicación, que no es otra que Sálvame.

La colaboración con el programa vespertino se inició con un coqueteo. Primero, una charla con Ana María Aldón, luego, una exclusiva sobre Isabel Pantoja, que se desmintió, y ahora ya se ha convertido en uno de los colaboradores de Sálvame. Estamos hablando de José Antonio Avilés, el fichaje de la temporada que causó sensación entre los telespectadores por su peculiar aparición: vestido con un mono y una máscara.

Avilés no es un colaborador fácil. Tan solo lleva unos días y ya se palpa la tensión con Lydia Lozano, Rafa Mora y Laura Fa, quienes aprovechan cualquier oportunidad para recordar la carencia de veracidad de sus informaciones y han llegado a llamarle mentiroso.

Él se defiende recalcando que su deseo es olvidar porque, tal y como se expresa, ya pidió perdón. "Hay cosas de mi pasado que me darán vergüenza, pero no voy a volver atrás". Este acto de contrición fue aprovechado por la presentadora para advertirle que las noticias falsas no valen: "Tienes que dar información veraz, real y contratada".