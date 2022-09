La sexta temporada de 'La Resistencia' se estrenó el pasado lunes volviendo a acaparar las redes sociales, pero no por algún comentario polémico de Broncano o una aparición estelar de un invitado estrella, sino por Grison. Así es, el guitarrista apareció con varios retoques estéticos en el rostro. “¿Qué te pasa? ¿Qué te has hecho?”, le soltó el presentador comenzando así una serie de mofas y comparaciones con colaboradores de Telecinco.

Una blefaroplastia. Es el nombre que tiene el proceso estético por el que ha pasado el músico. “Pensaba que no se me notaba mucho. Me he puesto un poquito de ácido hialurónico, pero me lo he hecho hace poco, va bajando”, explicó.

Sin embargo, la verdadera sorpresa se produjo en el programa del miércoles. El cantante de beat box llegó con media cara deformada, preocupando al público y al resto del equipo. "No estoy bien tío, me ha bajado este lado pero este me ha bajado más", aclaró. Aun así, la imagen derivó en más mofas y chistes siguiendo el tono cómico del show: "No puedo ni hablar. Parezco Marlon Brando", bromeó.

Grison no se encuentra bien. Se derrite. pic.twitter.com/atrvPlklVf — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 14 de septiembre de 2022

Grison revela cuánto le ha costado

Más tarde, cuando llegó Karra Elejalde, el actor invitado, volvió a salir el tema: "Vocaliza tío, no se te entiende nada", le espetó el actor a Grison. En ese momento le preguntó por el coste de la operación, a lo que Grison se mojó y contestó: "¿Por la operación? ¿Te lo digo? 6500 euros", afirmó.