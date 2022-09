La murciana Ruth Lorenzo dijo ayer adiós a su paso por Masterchef Celibrity y se convierte en la tercera expulsada de esta edición del programa culinario. La cantante, que había hecho un buen papel en las dos emisiones anteriores, no tuvo su mejor día y, tras formar parte del peor equipo en la prueba de exteriores, no cumplió con el objetivo que los jueces pedían en la prueba de eliminación.

Pepe, Jordi y Samantha exigieron a los concursantes que se lo jugaban todo en la prueba de eliminación que elaboraran un plato de cocina fusión, que mezclara dos estilos culinarios diferentes; en este caso, dos culturas. A Ruth Lorenzo le tocó fusionar España y Singapur, pero tiró demasiado para casa y su plato quedó muy murciano.

"Tu plato no está malo, pero no era el tipo de cocina que pedíamos, no nos ha transportado a esa cocina especiada, picantona, sabrosa", le dijo Pepe, refiriéndose a que echaba en falta notar la influencia singapurense en el plato de la cantante. "Tenía más de Murcia que de la otra parte oriental que pedíamos", apuntó el chef.

Su plato, al que bautizó como 'El picantón de la Lorenzo', consistía en un wok murciano elaborado con lima agridulce, con tomates de pera cocinados como lo hacía su madre para hacer la ensalada murciana y con patatas, porque "en Murcia a todo le ponemos patatas", tal y como ella misma explicó.

Un wok murciano que estaba bueno, pero que, como indicó Jordi Cruz, "no transporta a otro lugar". "El plato no ha salido de Murcia", sentenció a su vez Pepe, quien desveló que veranea cerca de las Salinas de San Pedro del Pinatar, lugar al que precisamente Ruth Lorenzo dedica su canción 'Flamingos'.

Sus compañeros elaboraron platos más acordes a lo que exigía la prueba y finalmente Ruth Lorenzo fue la expulsada.

Eso sí, antes de marcharse la murciana cumplió un sueño. "Si me voy hoy quiero un baile con Jordi", dijo. Y así fue. La que representara a España en Eurovisión en 2014 se marcó un baile por las cocinas de Masterchef agarrada al chef, por el que desde el principio del programa confesó estar 'colada'.

Al finalizar el programa y cuando la audiencia ya supo quien era la tercera expulsada, Ruth Lorenzo se despidió a través de las redes sociales, dejando ver que abandona el programa optimista pensando en volver y darlo todo en la repesca.

Gracias 🤍 La fusión puede que no sea lo mío, yo soy más de huerta. Pero ha sido un placer disfrutar del infierno dulce de @MasterChef_es



"La fusión puede que no sea lo mío, yo soy más de huerta. Pero ha sido un placer disfrutar del infierno dulce de Masterchef. ¿Nos vemos pronto?", escribió.