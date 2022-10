El pasado 11 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Tan solo un día después, Miguel Lago quiso dar visibilidad a las enfermedades mentales contando su propia experiencia, ya que hace unos meses le diagnosticaron un trastorno ansioso depresivo. Afortunadamente, el humorista ha logrado recuperarse con ayuda profesional, tal y como contó ante sus seguidores en Twitter.

"Hace 8 meses fui diagnosticado con un 'trastorno ansioso depresivo'. 8 meses con ansiolíticos, terapia psicológica y antidepresivos. Una caída a un pozo y con ayuda la salida. Ayer tomé la última pastilla y hoy me han dado el alta", escribió Lago en la mencionada red social: "Un episodio difícil de mi vida que se cierra".

En un segundo mensaje, explicó que había decidido contar públicamente su problema "con el fin de visibilizarlo". "Ya que tanto se habla de la salud mental, pues mira por donde he padecido una enfermedad", continuó diciendo antes de lanzar un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que puedan estar atravesando una situación similar: "Y ahora puedo decir en primera persona que se sale. Con ayuda se sale". "Pedid ayuda siempre. No denota debilidad si no inteligencia", recordó

Miguel Lago colabora actualmente en 'El hormiguero' de Pablo Motos, programa al que llegó el pasado verano tras unos meses alejado de la televisión. En febrero de este año anunció su salida de 'Todo es mentira' después de tres años. "Las últimas semanas han sido muy difíciles. Me han afectado enormemente y he decidido poner pie a tierra, equilibrar todo e iniciar una etapa nueva donde nos veremos y desarrollaré nuevos proyectos", explicó.