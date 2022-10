La comida que se sirve en el restaurante de 'First dates' también recibe quejas de los diferentes comensales. Este es el caso de Albert, un funcionario de 57 años que definió como tierno y cariñoso pero, eso sí, dentro de casa: "Soy muy extrovertido y busco una persona extrovertida que comparta conmigo esa extroversión".

Instantes después, Albert supo que iba a conocer a Roser, una agente inmobiliaria de 52 años a la que no le gustó mucho como el funcionario fue a la cita: "A una cita se viene arreglado. Yo me he esmerado, y él no tanto como yo esperaba".

"No me ha gustado nada así de primeras. Me gustan las mujeres bajitas, pero el tamaño no es mi prototipo, me gustan delgadas", afirmó Albert tras compartir los primeros minutos con Roser en el restaurante de 'First Dates'.

Una vez sentados en la mesa que el restaurante les reservó, lo cierto es que ambos siguieron dándose cuenta que no eran compatible, incluso en el horóscopo. Dada la situación, Albert intentó poner al mal tiempo buena cara y realizó una crítica irónica que provocó la risa de Roser: "Tendré que venir más aquí, porque ponen poca cantidad"

La mala conexión entre ambos también llegó cuando charlaron de sus preferencias sexuales. Roser dijo que le gustaba la aventura, una frase que recibió una contestación muy cortante de Albert: "Eso dicen todas, pero las sacas del misionero...".

Como era de esperar, en los minutos finales de la cita, la incompatibilidad entre ambos fue determinante en 'La decisión final', ya que ambos no quisieron tener más citas para conocerse.