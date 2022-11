El pasado viernes se celebraron los 40 Music Awards en Madrid y asistieron numerosas celebridades del mundo de la música, de la actuación e incluso, de la política, como fue el caso de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid estaba sentada en una de las mesas situadas frente al escenario y en la actuación de Anitta, ocurrió algo muy gracioso.

La cantante brasileña, en mitad de su performance, bajó del escenario y fue interactuando con el público que se encontraba en las primeras mesas. Al encontrarse con Ayuso, perreó mientras la presidenta, incómoda, no sabía dónde mirar o qué hacer. El vídeo se hizo viral y ha sido tendencia en redes sociales durante todo el fin de semana.

Este lunes, Anitta fue la invitada de 'La Resistencia' y Broncano no pudo evitar preguntarle por lo que le pasó con Ayuso. "Tengo una publicista muy buena en España y no tuve tiempo. No pude ensayar ni nada porque estaba en Nueva York.", explicó la cantante. "Le dije que quería bailar a la gente que estaba sentada y me contestó que había una tipa muy buena a la que toda la gente quería mucho. Ella me la presentó", recordó la brasileña.

Antes de dejarla continuar, Broncano le dijo: "Podría ser perfectamente la hija de Bolsonaro", dejando boquiabierta a su invitada por la sorpresa: "¿En serio? No lo sabía", le contestó.

Anitta continuó explicándose: "Mi publicista me dijo que era la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero en mi país está el presidente; en los estados está el gobernador; y en las ciudades está el prefecto". Y añadió entre risas: "Pensé que era la presidenta de una comunidad en Facebook de Madrid. No sabía que aquí el estado se dice comunidad. Ahora lo entiendo...". Concluyó diciendo que "ella me sonrió y me dio buena vibra".