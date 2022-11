La compra de Twitter por parte del Elon Musk hace poco más de una semana ya está teniendo numerosas consecuencias. A los diferentes cambios efectuados por el magnate en la red social, como cobrar por la verificación, comienza ahora a conocerse que hay usuarios muy relevantes que están tomando la decisión de marcharse. Es el caso de un conocido presentador español de televisión y radio.

Se trata de Juan Ramón Lucas, que cuenta con una importante trayectoria profesional y ha escrito su último mensaje en la comunidad antes de abandonarla de manera definitiva. Durante mucho tiempo, el periodista fue un perfil bastante activo y con un importante número de seguidores e interacciones con los demás usuarios.

"Me voy. Gracias a los que me han seguido y a los que me han puesto a caldo, porque me he divertido mucho. Ya no me apetece seguir chapoteando para alimentar el negocio del niñato caprichoso. Salud. Hasta siempre", escribía.

Con esta decisión, Lucas deja claro que no le ha gustado nada la abrupta entrada del empresario, que entre otros movimientos, ha ejecutado el despido de más de la mitad de los empleados de la compañía, planes que afectan también a la delegación en España.

El periodista, colaborador de 'Espejo público' tras abandonar la pasada temporada el informativo nocturno 'La brújula', de Onda Cero, acumula una larga trayectoria en televisión, donde ha sido presentador de 'Informativos Telecinco' y de magacines como 'De buena mañana', en Antena 3. En radio, ha presentado 'En días como hoy, el magacín matinal de Radio Nacional, entre otros.