Pasapalabra ya es uno de los programas más veteranos de la televisión española, y más populares. Son 20 años de emisiones en las que el formato del concurso ha ido evolucionando sin pasar de moda y a día de hoy, sigue atrayendo a miles de espectadores.

Desde hace varios programas, se ha creado una rivalidad muy interesante entre dos concursantes que quieren hacerse con el bote, que acumula ya 1,7 millones de euros, siendo el cuarto bote más grande de la historia del programa. Orestes Barbero y Rafa Castaño son los protagonistas del momento.

Este jueves, se produjo una gran sorpresa en el programa. Después de varios programas en los que Orestes y Rafa empatasen a aciertos en el rosco, el concurso ha dado un vuelco y ha visto un ganador: Rafa. Una victoria que sorprendió a todos los espectadores ya que Orestes ha batido numerosos récords y es ya el concursante más longevo del concurso, mientras que Rafa siempre se había mantenido detrás de él.

Remontada épica

Orestes ha cometido dos fallos precipitados cuando estaba a tres del bote: “Me tenía que haber callado”, ha dicho. Esto ha abierto las puertas a una posible heroica remontada por parte de su rival, que en un principio tenía todas las de perder.

Rafa no se ha rendido y ha protagonizado un espectacular sprint final que le ha asegurado la victoria. Ha cometido un fallo, pero no ha querido arriesgar más y se ha plantado. Una remontada épica que, a pesar de no conseguir el cuantioso bote de 1.756.000 euros, ganó el rosco y se embolsó el dinero de la victoria.