Lorena Castell se proclamó este martes como la ganadora de la séptima edición de 'Masterchef Celebrity'. Una final que ha dado mucho que hablar esta semana por la actitud de Patricia Conde en la prueba de exteriores emitida el pasado lunes. De hecho, la propia aspirante dio explicaciones en una extensa publicación sobre los motivos por los que decidió tirar la toalla.

Anoche, en la tertulia con el resto de concursantes, los jueces le volvieron a preguntar a la actriz sobre el comportamiento que mostró durante el cocinado. "Llegué a la final y nunca pensé que pudiera estar en la final. Yo pensaba que igual otros compañeros como Manu se merecían estar ahí. Aunque me decíais que sí, yo tampoco había luchado tanto como para merecerme eso. No me veía en el duelo para nada", respondió ella.

Después de confesar que es "un poco revoltosa y niña pequeña", Patricia reconoció que estaba haciendo "el paripé" porque no quería llegar a la prueba decisiva: "Me daba igual estar en el duelo". "No sentía que quisiese estar ahí. Sin embargo, yo quería que Manu estuviese para que todas esas palabras bonitas le llegaran algún día", comentó.

Además de insistir en que tenía "muchísimo sueño" y que estaba "agotada", añadió que "venía de escuchar un berrinche tremendo de María Escoté por la mañana, se puso a llorar". "Claro que sí, yo empatizo con ella y digo: 'Pues yo también estoy contigo'. Entonces no puedo ir a por la chaquetilla, no soy así", recalcó.

Sin embargo, la diseñadora intervino para compartir un punto de vista distinto: "Yo lloré pero quería la chaquetilla". "No sé qué problema has tenido, si lo quieres contar lo cuentas sin ningún problema, pero lloré y tuve mi rabieta porque veía que no podía ganar", dejó caer Escoté.

"Me puse a trabajar y quería ganar, tú no dejaste de trabajar por mí, tendrías tus movidas", continuó diciendo, dando lugar a un pequeño momento de tensión en la tertulia. Patricia, por su parte, optó por zanjar el asunto: "No dejé de trabajar, pero vi un poco la jugada y quise frenar".