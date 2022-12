El ataque de Patricia Conde contra ‘MasterChef Celebrity’ continúa. La presentadora ha vuelto a subir un texto a su cuenta oficial de Instagram en la que vuelve a cargar contra el programa, enviando un claro mensaje a su “jefa”: ”Dile a los chicos de redes del programa (que son maravillosos) que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí”.

”Yo hablaba del peligro de las redes, no de salud mental, lo que insnúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el por qué de las cosas. En plan "No estás loco, te han apagado el horno", por ejemplo. "Pero tranquilo que no van a ser muy duros"”, asegura la presentadora.

En líneas posteriores del mensaje, que modificó minutos después, Conde generó más polémicas: “Yo solo tenía sueño, en mi vida nunca me he drogado, y en un programa de tv con 14 cámaras enfocándome no haría algo así. Soy buena pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las 2 personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días”.

“Mírate las imágenes del día del hipódromo por ejemplo. Me pasan a mí el muerto”, expresó la presentadora antes de borrar esta parte del mensaje en su Instagram.

“Me dijisteis que estuviera graciosa, hiciera chistes y demás, cuando me echasteis 3 semanas y no pude rodar ‘A todo tren 2’, que es lo que quería, y así lo hice... Mi cocinado era un poco lento pero eficiente, cosas peores las han dado por buenas y además había cambiado la actitud como me dijisteis y estaba graciosa como querías, poneos de acuerdo. Mi actitud fue guay porque ya no tenía miedo”, sentenció Patricia Conde en su momento.