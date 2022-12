Marta López ha explotado contra Jorge Pérez tras conocer su supuesto affaire con Alba Carrillo. La tertuliana ha reaparecido este lunes en ‘Ya es mediodía’, siendo muy tajante con el guardiacivil por todo lo que se ha comentado sobre este asunto: "Se me acusó a mí de haberle hecho una trampa. Estoy harta".

"Me he callado en todos los sitios y se me acusa de ponerle una trampa. Ya está bien. No puede ser que por un error tuyo estés echando mierda, todo el día, a los demás", aseguró la colaboradora en el espacio presentado por Joaquín Prat en Telecinco.

En relación con este asunto, López también puso en relieve que había ayudado a Alba a recordar por qué llamó a Jorge Pérez cuando estaba en el taxi: "Ella no se acuerda, pero yo me había tomado tres refrescos y me acuerdo perfectamente de todo. Se lo cuento y dice: 'ostras, es verdad'. Va a sus mensajes y coincide lo que me dice Marta. Y fue por la razón por la que nos fuimos de la discoteca".

Por otro lado, en su nueva aparición con el 'Fresh' de 'Ya es mediodía', Marta López también ha desvelado el consejo que le dio a Jorge y su mujer: "Dejad en paz a la fiera, me refería a Alba, con cariño. Y le digo a Jorge: 'tú, sabiendo la verdad, más vale que no calentéis a Alba'. Por eso, Jorge dice que ha dejado bien a Alba y no. Es ella la que le ha cubierto a él".

Joaquín Prat también explotó hace unos días

Las afirmaciones de Marta López tienen lugar después de que Joaquín Prat también explotase contra Alba Carrillo y Jorge Pérez después de conocer sus versiones de lo sucedido: "Han mentido a los espectadores y a mí".

Prat también le lanzó un claro mensaje a Marta López, también colaboradora de 'Ya es mediodía', después de que Rábago se mostrase expectante por lo que contaría sobre este asunto: "Te han dejado con el culo al aire".

"Probablemente, por amistad, has hecho lo que has hecho, pero es hora de que cuentes la verdad dado que los dos protagonistas a efectos públicos, colaboradores de este programa, a mí que les he preguntado claramente me han mentido", dijo el presentador dirigiéndose directamente a cámara.