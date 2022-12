'Friends', emitida entre 1994 y 2004, ha pasado a la historia por su enorme popularidad. La comedia estadounidense por excelencia sigue enganchando al público, a día de hoy, a través de plataformas digitales. Con el paso de los años, se han ido revelando anécdotas y aspectos curiosos de la serie y del motivo de su éxito, pero como todo, también se han desvelado cosas no tan positivas.

La trama sigue a un variopinto grupo de amigos formado por Monica, Ross, Joey, Chandler, Phoebe y Rachel, quienes viven diversas situaciones de lo más divertidas mientras van desarrollando sus vidas profesionales y amorosas.

Matthew Perry, el actor que interpretó al personaje querido por muchos, Chandler Bing, ha confesado recientemente que no puede volver a ver los capítulos de su propia serie. En una entrevista con Tom Power, se ha sincerado acerca del motivo que le impide enfrentarse a sí mismo para disfrutar de la serie.

Estas declaraciones son difíciles de asimilar para los espectadores que tengan un vínculo emocional con la serie, ya que han descubierto la realidad detrás de las cámaras. Lo que para muchos es una de las historias más amenas y enternecedoras de la televisión, para Matthew Perry se convirtió en un auténtico infierno.

El peligro de las adicciones

Durante la grabación de algunas temporadas, el actor estuvo seriamente enganchado al alcohol y a las drogas, viviendo algunos de los momentos más duros de su carrera e incluso llegando a estar internado en una clínica de desintoxicación.

Esto ha derivado en que no pueda ver su apariencia física en esos momentos: "Estaba extremadamente delgado", ha confesado. "Estaba tomando 55 Vicodin al día, pesaba 128 libras, estaba en Friends siendo visto por 30 millones de personas", señalaba Perry.

Y es que, su peligroso cóctel de drogas y alcohol asustaba ya de por sí. "Podía ir a beber, tomar opiáceos, cocaína... Me di cuenta temporada a temporada por cómo me veía. Por eso no quiero verlo, porque eso es lo que veo". De todos modos, lo intentó todo y explicó que nunca consumía mientras trabajaba en el set, pero... "Tenía la regla de que nunca bebería ni consumiría drogas mientras trabajaba. Porque tenía demasiado respeto por las cinco personas con las que trabajaba. Entonces, nunca me emborraché mientras trabajaba". Aunque, en una ocasión, no pudo aguantar: "Un día llegué al set de grabación con una gran resaca..."