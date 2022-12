El ya ex seleccionador español ha decidido hablar. No con periodistas. No con medios de comunicación deportivos. En Twitch. Uno de los mayores streamers de la plataforma a nivel mundial, Ibai Llanos, organizó una charla este lunes con Luis Enrique para hablar de diversos temas, sin preguntas incómodas y sin frases con doble sentido.

Luis Enrique, adiós con mensajes: "Es la primera vez en 10 años de carrera que no me renuevan" En un directo de casi dos horas, Luis Enrique se ha sincerado acerca de cómo ha vivido este Mundial, las sensaciones que ha tenido con la selección española, los equipos que aún participan y la relación con la prensa. Tras la eliminación de España con Marruecos en Octavos de final, el ex entrenador no había realizado declaraciones exceptuando la rueda de prensa después del partido. Y así, se cierra el círculo. No podía despedirse de otra manera. "Han sido días intensos pero con el optimismo típico de alguien que está preparado para lo que venga. Es momento para descansar y estudiar lo que viene". Así resumió cómo se sentía. Sobre hacer streams, afirmó que lo hacía "con la intención de conectar con la afición y hacerlo de una manera más directa", ya que "a veces los medios lo contaminan todo" y él quería mostrar transparencia. "Habíamos seleccionado más preguntas para el futuro pero nos eliminaron". El extécnico nacional dijo que es consciente de que habían "perdido una gran oportunidad" delante de cerca de 400.000 personas. En esta línea, abrió la puerta "a entrenar un club, pero esperaré a la próxima temporada a no ser que venga algo muy interesante" y mandó ánimos al nuevo seleccionador español, Luis de la Fuente. Luis de la Fuente se pone en valor para hacer olvidar a Luis Enrique: "Si alguien conoce el fútbol español soy yo" De los 26... ¿Quién es el señalado? La lista de jugadores de Luis Enrique fue muy polémica y muy comentada en redes sociales. Jugadores que no merecían estar ahí, jugador que deberían haber ido... pero aun así, ahora solo cambiaría a un jugador. "Cambiaría solo a uno de los 26 jugadores de la lista final, porque lo que vi no era lo que esperaba y llevaría a otro en su lugar", aunque no desveló su nombre. Sobre las críticas de la prensa "Es criticar por criticar, qué tiene que ver un partido en televisión con cómo los analizamos nosotros, con cámaras especiales. Era mi tiempo de ocio, después de cenar, y yo decido mi tiempo. Cada uno hacía lo que quería. Nadie se atrevió a preguntarme en rueda de prensa porque hubiera sido ridículo. Por favor, mis jefes no me dijeron nada". Y subrayó su relación con algunos periodistas: "Yo en las ruedas de prensa soy como soy, si me preguntas con una estupidez o faltándome al respeto, te contestaré igual. Si en la calle te pega alguien una hostia, ¿qué harías?", aclaró el asturiano.