La aparición estelar de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en 'Masterchef Navidad' ya está empezando a tener repercusiones de todo tipo. Adriana Lastra, exvicesecretaria general del PSOE, ha reaccionado a este cameo en el talent culinario de TVE en un tuit publicado en su cuenta oficial de Twitter.

"¡Sorpresa! Empieza la campaña electoral en Masterchef. The show must go on", aseguró la socialista en la mencionada publicación, que acumula más de 1300 'me gustas' desde su publicación en la mañana de este viernes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid será una de las invitadas de la edición de 'Masterchef Navidad', que se anunció en la presentación de la programación navideña de RTVE, en la que YOTELE estuvo presente. En el adelanto que se mostró en el acto, Ayuso se pone el delantal blanco y charla con Florentino Fernández, que imita a Mariano Rajoy: "Estoy encantado de que esté usted en las cocinas. Cuánta simbología en las cocinas y la política, ¿eh?”

Cayetana Guillén Cuervo, José Corbacho, Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Mario Vaquerizo, Boris Izaguirre, Florentino Fernández, La Terremoto de Alcorcón y Carmina Barrios serán los protagonistas de las entregas navideñas de 'Masterchef Celebrity', que también contarán con la presencia de algunos participantes de la versión 'Junior' como asesores.

En una nota de prensa, TVE explica que todos ellos buscarán una nueva oportunidad tras no poder alzarse como ganadores en sus respectivas temporadas. Además de contar con la ayuda de los junior, recibirán la visita de invitados ilustres y de algunos de los chefs más reconocidos del país.