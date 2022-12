La presentadora, modelo y colaboradora de televisión conocida especialmente por sus apariciones en las campanadas de Nochevieja desde 2014, ha dado las primeras pistas sobre el outfit que dará la bienvenida a 2023 en Antena 3. Y es que, ha publicado una foto en Instagram empezando la cuenta atrás de las Campanadas 2023, de ahí que sus compañeros de 'Zapeando' le hayan intentado sacar los primeros detalles.

En primer lugar, ha adelantado que "el vestido todavía no está terminado 100%, hay trozos y cosas". Pedroche no ha querido soltar prenda, ya que prefiere guardar la sorpresa, como cada año. Sin embargo, ha dejado caer que "a lo mejor no solo se cose".

Más show

Este año Dabiz muñoz ha estado, por primera vez, dentro del proceso. Pedroche asegura que no será como otros años, sino que habrá más show. "Es el año que más cosas pasan"

"Si normalmente me quito una capa y hay un vestido, pues este año más", ha descrito. Incluso, tendrá un significado "lúdico y bonito, con mucho sentimiento y un discurso maravilloso", ha confesado la colaboradora.