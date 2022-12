'Sálvame' ha querido darle una alegría a Carmen Borrego. La hija de María Teresa Campos no está pasando por un buen momento familiar porque la relación con su hijo se encuentre en horas bajas. Para subirle el ánimo, David Valldeperas ha querido cumplir uno de sus sueños permitiéndole dirigir el programa el próximo 2 de enero.

Una noticia que le ha hecho especial ilusión a ella pero no tanto a algunos de sus compañeros que, tras conocer la decisión del programa, han informado de que no acudirán ese día a trabajar. "Algunos trabajadores han causado baja, algunos trabajadores han cambiado sus vacaciones para no coincidir con ella. Otros se han apresurado a pedir una excedencia. A algunos sorpresivamente se les ha puesto malo un familiar", comentaba Adela González.

Era entonces cuando Alonso Caparrós tomaba la palabra para asegurar que Carmen Borrego tenía una lista de enemigos con los que no iba a contar. "Una de ellas eres tú, Adela", le decía el colaborador a la presentadora. Una confesión que no le ha afectado demasiado.

"Yo no voy a estar", afirmó tajante. "Yo todavía no he dicho quién va a estar y quien no", apostilló Carmen Borrego. "Yo no voy a estar por causas ajenas a la organización", explicó la presentadora para responder tajante a la pregunta de si querría estar ese día. "No quiero estar porque he hablado con mis compañeros que han estado contigo y he dicho uh si eso dicen en la redacción, lo que tiene que ser tenerla dentro…", sentenció.