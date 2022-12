'Los Protegidos' están de vuelta. Poco más de un año después del esperado regreso de la ficción, las tramas protagonizadas por la familia Castillo continúan en Atresplayer Premium con una nueva temporada que, en esta ocasión, lleva el subtítulo de 'A.D.N.'. El punto de partida será la boda de Sandra y Culebra, uno de los eventos más esperados por los fans de la serie que emitió Antena 3 entre 2010 y 2012. YOTELE ha charlado con Ana Fernández y Luis Fernández sobre el 'sí quiero' de sus personajes y lo que les deparan los nuevos capítulos.

Vais a protagonizar uno de los momentos más esperados por los fans de 'Los Protegidos', que es la boda de Sandra y Culebra. ¿Qué podéis avanzar de ese evento?

Ana Fernández: Va a ser el único momento en toda la temporada donde va a estar todo bien, donde van a estar todos felices.

Luis Fernández: Aunque el abuelo piense que no, que siempre es un poco gafe.

Ana Fernández: Sí, pero a partir de ahí va a ser todo un despropósito.

Luis Fernández: En esta temporada hay mucha chicha, hay acción y tramas personales muy bonitas. También hay conflictos de los personajes que nunca se han visto porque no se había dado la oportunidad, en este caso entre Sandra y Culebra con Dora. ¡Hay de todo!

Después del regreso de la anterior temporada, y más allá de la boda, ¿en qué punto se encuentran vuestros personajes?

AF: En el caso de Sandra va a estar en un punto de tranquilidad, creo que se merecía tener una temporada en la que no fuera la sufridora número uno. Estará observando y participando en las tramas de los demás, pero no desde ese sufrimiento tan interno que le impedía disfrutar de otras cosas. En esta temporada va a estar en un lugar más de madre, más vacilón, se permite ser irónica. Como actriz me lo he pasado mejor y he disfrutado más que en la temporada anterior, que iba a rodar para llorar y para descoyuntarme viva.

LF: Culebra va a tener un conflicto personal después de la boda, aunque en la boda también lo tiene un poco. Va a ser más maduro, con otras preocupaciones, y va a intentar cambiar cosas en su vida.

En la anterior temporada retomasteis vuestros personajes después de 10 años. En esta ocasión, al tenerlos otra vez de nuevo interiorizados tras 'El Regreso', ¿os ha resultado más fácil meteros en su piel?

LF: Estás más cómodo, al final no sales de una zona de confort. Si te dan un personaje nuevo hay que crearlo, pero este está creado aunque tenga matices nuevos. Es como el señor Potato, que está ahí y hay que ir poniéndole cosas. Esto es un poco parecido.

En esta temporada vuelven Esmeralda Moya, Marta Torné y Raúl Mérida. ¿Cómo ha sido el reencuentro con ellos delante y detrás de las cámaras?

LF: Delante de las pantallas genial, detrás... Peor.

AF: ¡Es mentira!

LF: Estábamos encantados. De hecho, 'El Regreso' se hacía en honor a unos personajes, pero comentamos que estaría bien que volvieran los demás. De Leo (Raúl Mérida) lo comentamos, y también de otros que echábamos de menos. Al final nos han dado la oportunidad de volver a trabajar con ellos y estamos encantados.

AF: Al final, para ellos también era volver a casa. Y los actores y actrices que han entrado con nuevos personajes también han sido maravillosos desde el minuto uno, les hemos abierto las puertas para que se sintieran lo más a gusto posible.

LF: Es como tiene que ser, al final estamos trabajando ocho o doce horas todos los días.

¿Cómo ha sido trabajar con esas nuevas incorporaciones?

AF: Hemos rodado mucho con Emilio Buale, que es el director de la academia y es maravilloso. También con Raquel Pérez, que es la maestra de la mayoría de los actores de este país. Me acuerdo que cuando me llamó le dije que se lo iba a pasar genial, porque su técnica es maravillosa e iba a poder jugar mucho con su personaje. No me equivoqué, ha disfrutado y se ha reído muchísimo.

LF: Y nosotros con ella.

AF: También están Ángel Martínez, Xavi Caudevilla, Anna Nacher, Gabriela Andrada... Ha habido muchas incorporaciones y ha sido un soplo de aire fresco para la serie.

Por lo que contáis, hay muy buen rollo en el rodaje. ¿Esto os ayuda para establecer las relaciones entre personajes? Y más teniendo en cuenta que interpretáis a una familia...

LF: Emilio nos lo comentaba. Nos decía que es guay poder llegar a un sitio en el que los personajes que ya estaban te lo pongan fácil. El hecho de que toda la familia tengamos esa complicidad es por todos esos años que hemos trabajado juntos, pero a ellos les sirve para su propio acting. Ellos ven que la familia es guay, y quien tiene un personaje malo que tiene que ir a por esa familia, es como que le da placer (risas). Hemos creado una gran familia, es la verdad.

¿'Los Protegidos' ha vuelto para quedarse con más temporadas?

AF: Eso es decisión de los espectadores, de la plataforma, de tantas personas... No está a nuestro alcance, no tenemos el control de nada.

LF: ¡Pero sí! Cuanto más pensemos en el sí... Saldrá.

AF: ¿Que estamos dispuestos? Sí, hay que proyectar.

LF: Diez años pensándolo y al final lo hemos conseguido.

'Los Protegidos' está teniendo mucha vida en redes sociales, y también con esas 'Historias de protegidos'... ¿Cómo valoráis el feedback que os está dando el público?

LF: Como siempre, estamos enormemente agradecidos. No sé si hay una ficción con unos barras bravas como los de 'Los Protegidos'. Llevan con nosotros diez años. Cuando terminó la tercera temporada, hubo unos fans que escribieron la cuarta. Creo que ni 'Verano azul' tiene esas cosas.

De los poderes que aparecen en la serie... ¿Cuál os gustaría tener en la vida real?

AF: A mí, teletransportarme. Me encanta viajar pero odio el trayecto, no lo puedo soportar.

LF: ¡Qué vaga eres! (Risas) Pero sí, me quedo con esa opción también.

AF: Si de repente quieres estar en Chile... Pues venga, te haces tu maleta y fuera, estás allí.