La televisión se vuelca este jueves con el tradicional Sorteo de la Lotería de Navidad, un evento al que algunos magacines ya dedicaron varios minutos de emisión durante la mañana de ayer. Una de ellas fue Ana Rosa Quintana, que sorprendió a sus espectadores al revelar una curiosa anécdota relacionada con una persona conocida como "el obispo oficial de la Lotería".

El hombre apareció en pantalla con su habitual disfraz y posando con un cartel en el que aparecía una foto de la presentadora de Telecinco. "Quiero compartir este décimo con Ana Rosa. Tuve el placer de enseñarle el cartel el otro día y nos vamos a llevar un pellizco tremendo", aseguró ante el micrófono de una reportera.

La propia Ana Rosa confirmó desde plató lo que acababa de contar el peculiar obispo: "Es verdad. Estuve el otro día en la Ópera y estaba él". "Estaba fuera haciendo cola el domingo, el día de la final del Mundial", aseguró la periodista: "Nos hicimos una foto y todo. ¡A ver si nos toca!".

Además, confesó que este año no ha jugado "demasiado" a la Lotería de Navidad: "Tengo los de la empresa, los de la productora y los de los compañeros. Algunos intercambiamos décimos. No sé cuántos tengo, pero me hace mucha ilusión".

Ana Rosa también aprovechó para despedirse de sus compañeros hasta el próximo año, ya que desde este jueves disfrutará de unos días de vacaciones. La presentadora volverá a tomar las riendas de su programa el lunes 9 de enero.