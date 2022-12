Mientras Ana Rosa Quintana se toma unos días de descanso por Navidad, Joaquín Prat y Patricia Pardo se ponen cada mañana al frente de las mañanas de Telecinco. En su entrega de este miércoles, 28 de diciembre, el espacio ha abordado entre sus contenidos la supresión del IVA en los productos de primera necesidad y la rebaja del 10% al 5% en el aceite y la pasta.

Debido a que la carne y el pescado se han quedado fuera de la rebaja fiscal, una reportera se ha desplazado hasta un mercado para conocer las impresiones de Ana, una pescadera que ya ha intervenido otras ocasiones en televisión. "Ayer estaba ilusionada con la idea de que nos iban a bajar del 10% al 4%", ha reconocido antes de confirmar que ha sido "un disgusto".

"Jesucristo hace 2000 años hizo el milagro de los panes y los peces. Si se baja el pan, se debe de bajar el pescado porque es un bien de primera necesidad", ha explicado Ana, que a pesar de todo se muestra optimista: "Esto mejorará, lo tengo claro".

Después de escuchar el testimonio de la pescadera, Joaquín Prat ha intentado sacarle una sonrisa: "Para terminar. ¿Qué me debo llevar hoy si voy a tu puesto?". "A mí, llévame a mí, que eres muy guapo", ha respondido Ana sin pensárselo dos veces, provocando las risas del propio presentador y de los colaboradores en plató.

"De colaboradora de 'Ya es mediodía', que no me vienen ni Jorge ni Alba", ha reaccionado Prat con rapidez mientras Ana continuaba "ligando" con el presentador: "¡Conmigo muerto de hambre no te vas a quedar, te lo puedo asegurar!". "Cuando vengas a Triana me buscas y ya te enseño yo mi barrio y mi gente", ha insistido antes de que Joaquín despidiera la conexión.