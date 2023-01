Si antes todavía quedaba el respeto de por medio en la relación entre Olga Moreno y Antonio David Flores y su entorno, ahora ya no queda nada. Recientemente se ha celebrado el cumpleaños de Lola, la hija que tienen en común y que ha sido la guinda del pastel para declarar una guerra pública.

Para empezar, Olga Moreno ha expresado su disgusto con tanto con Marta Riesco, actual pareja del exguardia civil, como con Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco y Antonio David. Olga considera "excesiva e innecesaria" la exposición que hicieron por redes sociales de la celebración del cumpleaños de su pequeña.

"Una cosa es que su padre o yo subamos una foto felicitando a nuestra hija, y otra muy diferente, y lo último que me esperaba, es ver la imagen de Lola tan expuesta en Instagram retransmitiendo de principio a fin su cumpleaños", apunta la diseñadora. Cabe destacar que Olga Moreno tan solo subió una publicación a su cuenta en la que se veía a su hija soplando las velas. "Un día como este nació la persona que más amo en el mundo mi Lola, la que me hace reír, sentir, amar y sobre todo vivir... Te amo", escribía de pie de foto.

Asimismo, comenta que si se "produce en la intimidad", ella está encantada de que su hija disfrute de su cumpleaños. Pero la manera en la que lo hicieron Riesco y Flores no le gustó y, por ello, con este comunicado, ha preferido "cortarlo antes de que esto vaya a más".

"Hablando de unos hijos que no son suyos"

Horas después de esto, Marta Riesco quiso publicar un tweet tras ser considerada "personaje" por una de las hermanas de Olga Moreno: "¿La hermana de la gran 'Señora' me llama personaje? ¿Las 'prudentes' que no se meten en nada y que jamás hablan de su vida privada? Ya sabemos quién quiere ser personaje y quién no paró hasta conseguirlo a golpe de realitys y exclusivas, hablando de unos hijos que no son suyos".