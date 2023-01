'El programa de Ana Rosa' cumplió el martes, 10 de enero, la mayoría de edad en Telecinco. Ana Rosa Quintana hizo un repaso por algunos de los acontecimientos más importantes de los que ha informado su programa en sus 18 años de vida, pero además, acabó sin poder contener las lágrimas por una emotiva sorpresa de sus compañeros.

Después de que todo el equipo entrara en plató, Patricia Pardo le hizo entrega de un ramo de flores y dio paso a un vídeo dedicado a la jefa: "Para nosotros es más que un programa de televisión. No hacemos las mañanas de Telecinco, un magacín cualquiera, hacemos el programa de Ana Rosa. Todos tenemos un cordón umbilical más cercano o más lejano contigo y por eso queremos darte las gracias de corazón".

Después de ver las emotivas imágenes, Ana Rosa confesó que ha sido "un año cargado de emociones". "Gracias a vosotros, que estáis ahí detrás de las cámaras, a todos los directores que han pasado por este programa", comentó para mostrar su agradecimiento con el equipo.

Además, no pudo aguantar las lágrimas al recordar el que ha sido uno de los años más complicados de su vida. "Yo no sabía si iba a poder estar hoy aquí", reconoció con la voz entrecortada: "No sabía si cuando cumpliéramos 18 iba a estar para volver o para no volver".