Las polémicas rodean a Cristina Pedroche. No han pasado ni tres semanas desde que apareció en Sol para dar las campanadas con un vestido que sorprendió a todo el mundo. Aquel momento derivó, como casi cada año, en miles de comentarios despectivos sobre su persona.

Ahora, parece que la presentadora ha vuelto a tener drama: Antena 3 ha decidido no contar con ella. El pasado viernes subió a Instagram una publicación en la que expresa su decepción después de ser rechazada para un proyecto profesional. La madrileña compartió al inicio de su texto: "Hace tiempo hice un casting para una cosa y hoy me han dicho que no. Al principio me he puesto un poco triste, porque creo que era perfecto para mí. Yo sé que me salió muy bien y que podría darle un aire nuevo e interesante".

El medio 'El Mundo' ha obtenido información sobre el trabajo para el que Pedroche se había presentado. Se trata, nada más y nada medios, que una oportunidad para ser la presentadora de Password. El concurso volverá a Antena 3 con su conductora original, Luján Argüelles, según anunció Yotele el mismo día que Pedroche publicó su mensaje.

"¿Sabéis cuando pensáis que algo va a pasar o que tiene que ser y al final no ocurre? Pues así me siento. Pero, lógicamente, esa decisión no depende de mí y finalmente no he sido elegida", escribía Pedroche.

"Yo sigo con fuerza, ganas e ilusión esperando el que crean que es mi proyecto. Mínimo, un año más podré esperar. Mientras tanto, voy a trabajar en mis restaurantes y hoy me voy a ir al concierto de Camela con mi familia a bailar todo lo que pueda. ¡Seguimos!", concluyó.

Ahora, habrá que esperar cómo regresa el programa y si tiene éxito con su presentadora original.