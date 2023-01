El bote de Pasapalabra acumula ya más de 2 millones de euros mientras la audiencia del programa no para de crecer. Y es que, se está convirtiendo en una de las etapas del programa más exitosas, rentables y mediáticas de su historia. Los espectadores que siguen el popular concurso de Antena 3 no están dispuestos a perderse el momento en que uno de los dos concursantes, Rafa Castaño u Orestes Barbero, logre completar correctamente el rosco y se embolse por fin el gran premio.

Sin embargo, cuando algo gana tanta popularidades, salen tanto seguidores como detractores. No solo del programa, sino de los concursantes. En este caso, es Rafa quien se lleva la parte más fea de Pasapalabra. Son muchos los espectadores del programa que critican su forma de jugar y competir, que lo tachan de desagradecido, egoísta y arrogante. Bien, en uno de los últimos programas, Rafa dio una lección a todos sus críticos y además, alabó a su compañero.

Así ocurrió

Resulta que la nobleza del comportamiento de Orestes en el rosco de Pasapalabra ha cosechado numerosos comentarios positivos. Incluso el presentador de Pasapalabra, Roberto Leal, habló del asunto en el siguiente programa, el emitido el lunes 16 de enero.

En esa edición, Pasapalabra no tenía silla azul porque ambos concursantes estaban empatados "gracias a Orestes". El de Burgos quitó importancia a su gesto y aseguró que los dos, él y Rafa, llevaban mucho tiempo en el concurso para andarse con minucias de ese tipo.

Y ahí fue cuando Rafa, por su parte, tuvo también un gesto con su contrincante. El sevillano le agradeció el detalle y reconoció que quien debía estar en el equipo naranja no era él sino Orestes. "No me me merezco estar hoy en el equipo naranja, igual que en el programa anterior -reconoció Rafa-. Él (en referencia a Orestes) sabía más que yo y me regaló el empate".

Por lo tanto, no sólo reconoció la grandeza de su compañero sino también su sabiduría en ese rosco en concreto en el que, según dijo Rafa, el de Burgos había sido superior.