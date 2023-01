Quevedo volvió a pasarse este lunes por el plató de 'La resistencia'. Aunque el artista ya había estado en el programa de David Broncano al inicio de la temporada, anoche acudió de nuevo como invitado para promocionar el lanzamiento de 'Donde quiero estar', su primer álbum. Durante la entrevista también habló sobre la mediática colaboración de Shakira con Bizarrap, el productor argentino con el que trabajó en 'Bzrp music sessions #52', también conocida popularmente como 'Quédate'.

Después de que Broncano le preguntara sobre qué canción tiene más reproducciones, si la de Shakira o la suya, Quevedo le sacó de dudas: "Ahora mismo tiene más la mía, pero porque lleva más tiempo. Pero creo que, para el poco tiempo que lleva, llevará más la de Shakira". "A día de hoy, estoy súper contento", confesó el canario. Y no es para menos, ya que según contó, su tema "debe estar a punto de llegar a mil millones".

Además, el cantante también compartió algunos detalles de la conversación que mantuvo con Bizarrap a escasos días del lanzamiento de su sesión con la artista colombiana. "Hablé con él la semana de antes. Justo me dijo que sacaba sesión, que estuviera pendiente porque me iba a gustar, pero no me dio más información", explicó en el programa de Movistar Plus+.

¿Qué puede hacer @bizarrap después de la locura con @pedrodquevedo y Shakira? Es que el cabrón lo va a volver a hacer. pic.twitter.com/LfESWT5ZI0 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 23 de enero de 2023

El presentador, por su parte, también recordó la charla que mantuvo con el DJ hace unos meses: "La última vez que le vi, que fue en septiembre, me dijo: 'Estoy un poco tenso porque después del temazo con Quevedo, que es el tema que más lo ha petado de los que he sacado, a ver qué saco después'. Así que me imagino que cuando le llamó Shakira dijo... Pues ya está hecho".

Quevedo reconoció entonces que para Bizarrap debe sentir "mucha presión" por todos los números uno que está sacando. "¿Qué mas para arriba puedes tirar?", se preguntó el invitado para destacar los hitos que está consiguiendo.