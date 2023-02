La apnea es la prueba estrella de 'El Desafío'. La concentración de los concursantes unida a una prueba con gran peso mental, hace que la emoción y el sufrimiento se traslade a todo el plató, y también a los hogares.

Esta semana fue el turno de Laura Escanes. La 'influencer' afrontaba el reto dejando claro que "una cosa es que te gusta disfrutar en el agua y otra es sufrir".

Sin embargo, Laura supo sufrir. La joven se enfundó el traje de neopreno y se sumergió bajo el agua, donde esperó las instrucciones de Juandi, coach de la prueba.

Una vez Roberto Leal marcó el inicio del reloj, los segundos comenzaron a sumar, mientras el silencio se apoderaba del plató, pendiente de la concursante.

A medida que el tiempo iba avanzando, las contracciones llegaban para hacer más difícil el transcurso del reto. A los 2:35, el coach le pidió a Laura un último esfuerzo físico. A pesar de que ella negaba con la cabeza, logró aguantar bajo el agua hasta los 3:40.

Cuando salió y tras escuchar a Roberto Leal destacar la labor de Juandi, por motivarla nombrandona su hija, Laura rompió a llorar, invadiendo de emoción al resto del equipo.

"La mente se me ha ido. Me imaginado primero a Pilar, valorándo...Juandi me dijo que pensara algo que tuviera orden, como una receta. Y me imaginé subiendo las escaleras para cambiar a Roma. Al final es sentirse en casa, me relaja, me lleva a un lugar seguro".

Posteriormente, en las puntuaciones, la influencer obtuvo los 10 puntos de cada miembro del jurado, proclamándose ganadora de la gala, y primera clasificada en la tabla general.