El nombre de Carmen Lomana ha vuelto a salir a la palestra y no precisamente por el polígrafo al que se sometió el viernes en el 'Deluxe'. La empresaria ha vuelto a ser nombrada en 'Y ahora Sonsoles', el programa de Antena 3 que decidió abandonar al no sentirse bien tratada por su directora.

"La directora no me quiere", fueron las palabras concretas con las que Lomana se refirió a la encargada de dirigir el espacio que cada tarde presenta Sonsoles Ónega en el principal canal de Atresmedia. Y por el momento, parece estar cumpliendo su promesa porque no ha vuelto a poner el pie en ese plató.

Sin embargo, el pasado viernes volvió a surgir su nombre entre chistes, lo que terminó provocando un ataque de risa en Sonsoles. La presentadora aseguro que a ella le "encantan los animales, pero la directora odia los animales". Al lanzar este comentario, que en un principio no iba con segundas, Miguel Lago tiró de agilidad mental para darle la vuelta y transformarlo en broma: "La directora odia los animales, a los niños y a las personas mayores".

Esto desató las risas de la presentadora, que no dudó en seguirle el juego a su colaborador: "Pensé que ibas a decir, a los animales y a Carmen Lomana". Tras este apunte, Sonsoles sufrió un ataque de risa del que le costó recuperarse.