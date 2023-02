'Sálvame' forma parte de la historia de la televisión española y su influencia en la prensa rosa es muy significativa. El programa es una pieza característica de la parrilla de Telecinco, especialmente por las tardes, aunque algunas noches también lo es el 'Sálvame Deluxe'.

Eso si, gran parte del éxito del programa nace de sus colaboradores, y uno de los más queridos por la audiencia es, sin duda, Lydia Lozano. Aunque actualmente, no está pasando por su mejor momento, tanto que puede que no vuelva a participar en el programa.

Todo empezó con el testimonio de un testigo enmascarado que afirmó en ‘Sálvame’ haber visto a una colaboradora del programa junto a su marido en un local de intercambio de parejas. Él no desveló su identidad, pero Carmen Alcayde señaló a Lydia Lozano y el testigo dio varios pasos más adelante.

Dijo que vio a Lydia hasta en cuatro ocasiones, a veces con Charly, otras no. También que habría interactuado con otras personas y que la habría visto salir “despeinada” de una de las habitaciones.

Lydia lo negó todo: fue a un local de ese tipo, pero solo a un cumpleaños. Sin embargo, el testigo ha reiterado su testimonio ante Kopérnica, única máquina capaz de reconocer las emociones y, por tanto, determinar si una persona miente o dice la verdad. Y la maquina le ha otorgado veracidad a sus palabras.

Entonces, Lydia no aguantó más. “Adiós”, decía, ya llorando y presa de los nervios: “Adiós para siempre”. Sus compañeros, impresionados, acudieron a ayudarla pero no hacía caso a ninguno. Si no es por Gema López, que se la llevó al baño, hubiera abandonado las instalaciones de la cadena.

"No lo voy a aguantar, lo estoy llevando muy bien pero esto es un cachondeo y yo me voy a mi casa”, decía e insistía: “Yo me voy, este recochineo y regodeo… que no, que no, que no", concluyó Lozano. No es la primera vez que escuchamos estas palabras por parte de la colaboradora pero, aun así, habrá que esperar para conocer su estado y saber si realmente decide abandonar el programa.