'Pasapalabra' lleva meses en boca de todos, es uno de los programas del momento. Cada semana, los dos mismos concursantes compiten por un rosco que parece imposible de descifrar por completo. Orestes y Rafa son los pilares que sostienen el éxito del programa y eso, Antena 3 lo sabe.

Sin embargo, los invitados son también una parte fundamental del concurso, donde cada uno tiene la oportunidad de hablar de ellos mismos y promocionar algo relacionado con su carrera. Así lo hizo Jordi Évole, cuando Roberto Leal le preguntó por la nueva temporada de su programa, ‘Lo de Évole’.

El comunicador le ha adelantado que "va a haber muchas mujeres. Vamos a tener desde María del Monte hasta Macarena Olona, pasando por Maruja Torres, que me hace mucha ilusión", apuntó el comunicador, que aprovechó su encuentro con Mario Vaquerizo para pedirle un favor. "Hay dos personas que nunca he podido entrevistar y él me puede echar una mano", pidió, aclarando que "una es una tal Alaska".

A la petición, Vaquerizo respondió: "Tus deseos son órdenes. Somos fan de tu programa, muchas veces no se puede ir por cuestión de fechas. Pero vamos, ahí queda. También hay una mujer que se llama Mario Vaquerizo que está deseando ir…"

Después, el periodista confirmó que la otra mujer "se llama Isabel" y "preside una comunidad autónoma", refiriéndose a Isabel Díaz Ayuso. "Yo se que tienes algo de contacto…", dijo Évole, haciendo referencia a al polémico anuncio 'Quédate con el mejor estilo del mundo'.