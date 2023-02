Es una de las presentadoras más queridas del mundo de la televisión. La periodista gijonesa Lara Álvarez se ha sincerado con sus seguidores en redes sociales y ha hablado de ciertos aspectos de su vida, además de por qué no presentará Supervivientes este año. La nueva edición se estrenará en marzo y se confirmó hace meses que Lara no formaría parte del equipo. Habló recientemente a través de un directo, que ahora está guardado en su perfil y cuenta con más 70.000 reproducciones y más de 360 comentarios.

La asturiana ha dejado claro que necesitaba un cambio en su vida: "Creo en firmemente en la evolución, trabajo en la evolución, esos son los motivos reales, no hay más. Hay ciclos de la vida que se completan y hay que seguir adelante con ilusión y nuevas expectativas", ha explicado en un directo.

La periodista ha dicho que tras ocho años, necesitaba hacer cosas nuevas. "Uno se tiene que mover para que el cambio sea posible. Es un momento emocionante, pero claro que echaré mucho de menos 'Supervivientes'. Fue el programa que marcó mi carrera, y que cambió mi vida", aseguró. Además de las explicaciones, la periodista ha querido agradecer a sus fans el apoyo y la comprensión. "Explico esto porque me lo preguntáis mucho", añadió.

Sobre la maternidad

Después de aclarar ese tema, Lara hizo una ronda de preguntas para responder las dudas de sus seguidores. Al leer qué opinaba de los niños, fue cuando decidió hablar sobre la maternidad. "Sí, me gustan muchos los niños. Si la pregunta es si quiero ser madre, la respuesta es que estoy más cerca del sí que del no, pero no me lo tomo como una decisión urgente", respondió.

La periodista quiso profundizar sobre este tema. "Una de las mejores decisiones que tomé en mi vida fue la de congelar óvulos. A veces uno no tiene muy claro si quiere ser madre, el reloj biológico juega en tu contra y el momento profesional te influye y añade presión, por eso es bueno tener esa opción ahí sin esas prisas", desveló.