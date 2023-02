Uno de los programas más exitosos del mundo de la televisión española prepara su nueva edición. 'Supervivientes 2023' ya calienta motores con los primeros concursantes confirmados. Telecinco ya ha empezado a desvelar los nombres de los participantes del casting de esta edición del reality de aventuras, cuyo estreno está previsto para el próximo mes de marzo.

Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera y Ion Aramendi serán los presentadores de las galas de 'Supervivientes', que este año cuenta con la incorporación de Laura Madrueño para cubrir el programa desde los Cayos Cochinos de Honduras. A continuación, se muestran todos los concursantes confirmados hasta el momento.

Gema Aldón

La hija de Ana María Aldón fue la primera concursante confirmada para participar en la nueva edición de ‘Supervivientes’. Con 22 años y madre de una niña de 4, la agente funeraria se aventurará con todo a la experiencia más extrema de su vida. Precisamente su madre, Ana María Aldón, recibió la noticia en el plató de 'Fiesta' y ha reaccionado: "No sabe dónde se mete, lo que le espera (...). Es una experiencia muy dura, espero que aguante por ella misma (...). Lo que peor va a llevar es el frío y lo que peor llevo yo es en el tema de la alimentación, que tenga problemas de estómago".

Adara

El boom mediático lo logró gracias a su participación en ‘GH VIP 7’, edición que ganó; pero Adara Molinero se dio a conocer mucho antes. En el año 2016, la hija de Elena Rodríguez se lanzó a la aventura de participar en ‘Gran Hermano’. Después, participó en otros programas de telerrealidad como ‘Secret Story: la casa de los secretos’ o ‘GH VIP’, donde protagonizó una historia de amor que enganchó a todos los espectadores. Ahora, viajará a Honduras en busca de una nueva aventura.

Patricia Donoso

Patricia Donoso es un personaje de nueva generación que debutó en televisión en el docureality 'Hijos de papá', que presentó Luján Argüelles en Cuatro, pero que saltó a la fama tras declarar que había tenido una relación íntima con José Ortega Cano. Promete dar mucho juego en esta edición de Supervivientes ya que ha tenido varias polémicas con, por ejemplo, Ana María Aldón (madre de Gema Aldón, una de las concursantes).

Raquel Mosquera

La viuda de Pedro Carrasco confirmó en el 'Deluxe' que volverá a participar en el reality de aventuras de Telecinco. La peluquera ya participó en 'Supervivientes' en el año 2018, edición en el que se convirtió en tercera finalista después de 91 días. “Lo voy a dar todo. Me hace muchísima ilusión. Siempre dije que lo volvería a repetir, me han dado esta oportunidad y estoy súper ilusionada y contenta, ¡a darlo todo!”, ha manifestado Raquel Mosquera a la hora de anunciar que pone, de nuevo, rumbo a Honduras.

Sergio Garrido

Sergio Garrido dejará por unos meses el plató de ‘Fiesta’ y los lujos de las playas de Ibiza para viajar a Honduras. Garrido es uno de los paparazzis por excelencia, ya que lleva años en el negocio. Participó en el programa ‘Misión exclusiva’ de Cuatro: Un formato en el que las cámaras lo acompañaban en sus largas jornadas trabajando como paparazzo en Ibiza.

Precisamente en 'Fiesta' dio la noticia: "Estoy muy contento, todos los años me presento para participar pero este año me han llamado ellos directamente a mí, cuando me lo dijeron me puse a llorar".

Jaime Nava

Un hombre muy competitivo y acostumbrado a poner su cuerpo al límite está a punto de viajar a Honduras para concursar en ‘Supervivientes 2023’. Así es Jaime Nava, un deportista español que se ha dedicado casi toda su vida al rugby, pero ya lleva años retirado. Telecinco comparte sus primeras declaraciones: "Estoy con muchísimas ganas de vivir esta experiencia, es algo que no he hecho nunca en mi puñetera vida. Sé que va a ser durísimo y, por eso, necesito vuestro apoyo. Yo vengo a darlo todo, como siempre, a dar mi mejor versión".