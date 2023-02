Marc Márquez se divirtió este miércoles en el plató de 'El hormiguero'. El ocho veces campeón del mundo de motociclismo visitó el plató del programa de Antena 3 con motivo del lanzamiento de 'All in', su nueva docuserie para Prime Video, que fue estrenada este pasado fin de semana en Madrid con un gran evento en la Plaza de España: "Todavía no he recuperado la voz".

Además otros detalles como, por ejemplo, que rechazó en 2018 hacer este documental, el piloto de MotoGP protagonizó un momentazo después de que Pablo Motos quisiese conocer más detalles técnicos de sus motos, preguntas que provocaron una indignación en tono de broma de Márquez: "¿El control de tracción quiere decir que vayan las dos o solo la de detrás? Perdona que sepa tampoco de motos". "Tío, la de delante no es motriz", respondió el piloto en una mezcla de indignación y risas al presentador, que se defendió mientras el público empezó a aplaudir: "Si nos vamos a la motricidad... Antes los coches buenos tenían tracción trasera... Yo qué sé". parece mentira que se llame Pablo Motos #MárquezEH pic.twitter.com/NKlO01W2rN — 🧑🏽‍🚒💭 (@peedroosanchz) 22 de febrero de 2023 "Te has informado bien del tema", aseguró Márquez entre las risas del público presente en el plató de 'El hormiguero'. "No me quiero informar de nada porque no pienso competir, Marc, pero bueno, está bien", le contestó Motos. Como colofón final, Marc Márquez remató este momento con una frase que volvió a desatar las risas y los aplausos de todas las personas que estuvieron en el plató de 'El hormiguero' este pasado miércoles: "Voy a hacer como que no he escuchado nada, ¿vale? Es para levantarse e irse".