'Pasapalabra' es uno de los programas del momento. Cada semana, los dos mismos concursantes compiten por un rosco que parece imposible de descifrar por completo. Orestes y Rafa son los pilares que sostienen el éxito del programa y eso, Antena 3 lo sabe.

Audiencias históricas, miles de comentarios en redes sociales, desarrollo de nuevos formatos del programa... Hay muchas consecuencias positivas que están derivando de la rivalidad entre ambos concursantes. Es innegable el talento que tienen y la tensión que crean siempre que juegan el rosco tiene pegados a millones de espectadores a la pantalla.

Y es que, 'Pasapalabra' también deja momentos entrañables. La competitividad está presente en cada programa de ‘Pasapalabra’, pero no hay que olvidar los actos de compañerismo que demuestran Orestes y Rafa al compartir ya tantas tardes juntos. En el último rosco, Rafa 'facilitaba' al burgalés el empate, evitando que su rival fuera directo a la ‘Silla Azul’ en el siguiente programa.

Ya son 61 las veces que los dos concursantes han quedado igualados en marcadores en ‘El Rosco’ y Orestes ha aprovechado para tener unas bonitas palabras de agradecimiento hacia el sevillano. "El acto de generosidad de Rafa fue enorme", ha reconocido en plató.

Por su parte, Rafa le ha respondido con que "lo ha hecho por mí cuarenta millones de veces". Sin embargo, ha bromeado con que por otro lado quiere "perder de vista a Orestes, sobre todo por los chistes". Aun así, parece que la audiencia no se lo ha tomado muy bien. Muchos usuarios han manifestado su frustración con Rafa, puesto que no creen que Orestes se mereciera ser perdonado: "Rafa es demasiado bueno, Orestes no merece esa oportunidad", "No debería haber hecho eso", "Orestes no lo habría hecho", y más comentarios.

Aunque hay mas detractores de Rafa que de Orestes, cada vez crece más la rivalidad entre ambos grupos de seguidores.