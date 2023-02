La noche del viernes resultó ser de lo más caótica para Miguel Frigenti. El colaborador de 'Sálvame' fue brutalmente agredido por Jacobo Ostos como respuesta a un comentario que hizo hace un año en el programa de Telecinco, relativo a su padre, que había fallecido recientemente.

Todo ocurrió mientras ambos se encontraban en una discoteca y el que fuera concursante de 'Supervivientes' se acercó a Frigenti. Le propinó un guantazo que le empujó y provocó que cayera en un sofá. Así lo ha reconocido el propio Ostos.

Versión de Ostos

Durante la tarde del sábado, 'Fiesta' trató el tema y se puso en contacto con varias testigos de la pelea. Fue entonces cuando el hijo de Jaime Sotos llamó al programa para dar su versión de los hechos. "El 8 de enero de 2022 fallece mi padre en Colombia. Pocas horas después tengo que soportar que esta persona (Frigenti) hable pestes de mi padre recién fallecido, mientras yo le lloraba el duelo en mi cama. Lo hizo sin mostrar respeto ninguno", empezó diciendo Ostos al llamar al programa. "El viernes esta persona tuvo la suerte de estar cerca de donde yo estaba. Digo que tuvo suerte porque a esta persona había que darle una bofetada correctora con la mano abierta para que le enseñaran el respeto que hay que tener por una persona fallecida", explicó.

"Me lo encontré en esta discoteca. Me miró con mirada sarcástica y pseudo amenazante, riéndose. Me tendió la mano y le dije: '¿Tú no sabes que a los muertos hay que tenerles respeto?'. Acto seguido, lo reconozco, me calenté y le di una bofetada con la mano abierta y se quedó sentado en el sofá. Fui de cara, no fui por la espalda, no le he pegado un puñetazo, ni le he hecho absolutamente nada. Esta persona se quedó en la discoteca trabajando, pero con la cara calentita", comentó.

Versión de Frigenti

Fani Carbajo, participante de 'La isla de las tentaciones', contó que Frigenti tuvo que asistir al hospital porque le dolía la cabeza y tenía la cara hinchada. Además, interpuso una denuncia por la agresión.

Frigenti también ha compartido su versión de los hechos. "No tengo una lesión súper grave. No me pegó un tortazo, sino un puñetazo. Tengo el pómulo inflamado y el ojo morado. No voy a entrar en un debate con Ostos. Lo que me dijo exactamente fue: 'Con los muertos no se juega, maricón' y acto seguido, me dio el puñetazo", ha narrado.

"Del tortazo me salieron volando las gafas, y no las he podido recuperar", ha detallado. "Las estuve buscando durante varias horas, y hay varios testigos", ha concluido Frigenti.