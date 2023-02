Manuel Cortés y Alma Bollo ya han puesto rumbo a Honduras para participar en ‘Supervivientes 2023’. 'Déjate querer' oficializó este pasado sábado los fichajes de los hijos de Raquel Bollo, que ya le ha dado unos consejos antes de iniciar su aventura en los Cayos Cochinos.

“Me dice que el programa te aporta mucho, que la experiencia es increíble, que lo disfrute mucho y que me deje llevar porque nosotros hemos sido personas que nunca hemos tenido estrategias en la vida. Eso haré”, desveló el artista en su visita al programa presentado por Paz Padilla, al que también fue para sorprender a sus abuelos.

Aparte del consejo de su madre, los abuelos de Manuel Cortés y Alma Bollo también hablaron de la participación de su nieto en la nueva edición del reality de Telecinco. "Yo ya he dicho que no va a durar ni un mes. Mejor que yo quién lo va a conocer, pero a mí me gustaría que me sorprendiera con eso y que pasará de ese mes", aseguró Fernando Bollo.

Lo cierto es que tanto Manuel Cortés como Alma Bollo tienen el listón muy alto respecto los antecedentes que su familia tiene en 'Supervivientes'. El más claro caso es el de Raquel Bollo, que se quedó a las puertas de la final de la primera edición que Telecinco emitió con famosos en el año 2007.

La colaboradora fue la quinta clasificada después de que perdiese la votación contra Rebecca Loos, asistente y supuesto affaire de David Beckham cuando residía en Madrid, por un 59% de los votos cuando solo quedaban dos semanas para acabar el concurso.