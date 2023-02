'Pasapalabra' es uno de los programas del momento. Cada semana, los dos mismos concursantes compiten por un rosco que parece imposible de descifrar por completo. Orestes y Rafa son los pilares que sostienen el éxito del programa y eso, Antena 3 lo sabe.

Audiencias históricas, miles de comentarios en redes sociales, desarrollo de nuevos formatos del programa... Hay muchas consecuencias positivas que están derivando de la rivalidad entre ambos concursantes. Es innegable el talento que tienen y la tensión que crean siempre que juegan el rosco tiene pegados a millones de espectadores a la pantalla.

Ahora, han vuelto a hacer historia. Su bote marca un nuevo récord, situándose en una cifra nunca vista en toda su historia: más de 2.200.000 euros. Hay que remontarse al 8 de mayo de 2006, cuando el premio alcanzaba los 2.190.000 euros. Ese día, Eduardo Benito completó 'El Rosco' y conquistaba una cantidad que no ha vuelto a acumularse... hasta ahora. Rafa y Orestes son los protagonistas del próximo hito del programa.

Y es que, el próximo que logre un 25 en 'El Rosco' se convertirá en el mayor ganador en toda la historia de 'Pasapalabra'. Por eso, hay un pique entre los dos, dentro de su amistad y compañerismo: "¡Que se venga con papá, no con un desconocido!", bromea Orestes. Él ha visto cómo crecía el bote en casi 350 programas: "Le he visto nacer, crecer, le he dado de comer, le he hecho eructar...", comenta con su sentido del humor.

Los dos aseguran que la mayor presión es por perderlo. "Si no te lo llevas, la gente va a estar todo el rato diciéndote: 'Ay, lo siento'", explica Rafa.

¿Y qué hacían cuando Eduardo Benito ganó los 2.190.000 euros? Rafa (con 16 años), no lo vio en directo, sino más tarde, y comenta a Orestes: "Aplicando inflación, se llevó bastante más dinero que si lo ganáramos tú y yo ahora". Por su parte, el burgalés apenas tenía 9 años.