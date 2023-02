'Sálvame' es un programa que entretiene las tardes de miles de ciudadanos españoles y en ocasiones, los comportamientos de sus tertulianos dejan mucho que desear. La imagen que dan no es para nada correcta y pueden llegar a promover actitudes incorrectas. Es de lo que se quejan muchas personas en redes sociales, ya que no hay día que no hay alguna polémica frase que comentar.

Recientemente, ha ocurrido con algo que ha dicho Rafa Mora. El colaborador de ‘Sálvame’ dejó los estudios de Periodismo pasado el primer año y ha desvelado los motivos.

Según Rafa, se matriculó de siete asignaturas del primer curso y las superó todas con buenas notas, incluyendo dos sobresalientes. Sin embargo, sus buenos resultados no le animaron para continuar estudiando la carrera.

"Me costó un poco bastante, no solo es aprobar sino la cantidad de trabajos que hay que hacer durante el curso", se quejaba el colaborador que, eso sí, decía que le resultó fácil: “Los hacía sin despeinarme, aprobé y estudiaba dos horas el día de antes”.

¿Por qué lo dejó entonces? Rafa confesaba algo que despertaba la polémica entre el resto de sus compañeros de ‘Sálvame’: "Me di cuenta que, al final, los mejores colaboradores no tienen estudios y dije ¿Qué hago con 39 años aquí agobiado?"

Reacciones

En el plató, algunos colaboradores se echaron las manos a la cabeza: "¡Menuda personalidad!", le reprochaba Miguel, Cristina Porta le daba la razón y Rafa se defendía: "Personalidad mía que hago lo que me sale de los cojines digan lo que digan". El colaborador insistía en que se ha dado cuenta de que no le gusta y no le sirve para su "día a día". Así que ha decidido aprender inglés: "Cuando pueda, os daré una charla a todos en inglés".

En redes sociales, miles de usuarios al criticado las palabras de Rafa Mora. "Gran mensaje a la juventud! No estudies, sé un fantoche, no tengas valores, no tengas cultura, no tengas educación y acabarás en la tele", escribía un usuario sobre el asunto.