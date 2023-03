La noche del pasado viernes resultó ser de lo más caótica para Miguel Frigenti. El colaborador de 'Sálvame' fue brutalmente agredido por Jacobo Ostos como respuesta a un comentario que hizo hace un año en el programa de Telecinco, relativo a su padre, que había fallecido recientemente.

Todo ocurrió mientras ambos se encontraban en una discoteca y el que fuera concursante de 'Supervivientes' se acercó a Frigenti. Le propinó un guantazo que le empujó y provocó que cayera en un sofá. Así lo ha reconocido el propio Ostos.

Aprovechando este tema, 'Sálvame' preparó una sesión de coach con su colaborador. El tertuliano ha revelado sus inseguridades en la vida personal y laboral y los momentos más duros de bullying durante su infancia. Además de esta sesión con Cristina Soria, Miguel Frigenti se ha enfrentado a una entrevista personal con Jorge Javier Vázquez.

"Me sentía culpable, pensaba que el revuelo lo había armado yo. Fue muy injusto, me sentí ridiculizado y tampoco supe como reaccionar", explicaba Frigenti en relación a la agresión de Ostos.

Miguel Frigenti también se ha abierto para hablar de su dura infancia en el colegio: "En el último año, venían a pegarme patadas y me quedaba en el suelo esperando que acabaran de hacer lo suyo y me levantaba y me iba a mi casa. Ya ni sentía, ni padecía. Me quedaba paralizado".

El colaborador ha confesado cómo de solo y triste se sentía en muchas ocasiones : "No tenía mucha más opción". Ante las palabras de Frigenti, Jorge Javier ha roto a llorar: "Creo que, al final, es la historia de mucha gente".

"Estamos muy acostumbrados, gente como Miguel y como yo, a ser diana de delitos de odio. Al final, lo vas aceptando como si fuese una cosa absolutamente normal y no es normal. Hemos estado callados demasiados años", ha reflexionado Jorge Javier.