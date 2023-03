'Pasapalabra' continúa diariamente en el foco mediático. Cada semana, los dos mismos concursantes compiten por un rosco que parece imposible de descifrar por completo. Orestes y Rafa son los pilares que sostienen el éxito del programa y eso, Antena 3 lo sabe. El bote actual es el más grande de la historia del programa, acumulando más de 2,2 millones de euros que todavía, no tienen dueño.

Audiencias históricas, miles de comentarios en redes sociales, desarrollo de nuevos formatos del programa... Hay muchas consecuencias positivas que están derivando de la rivalidad entre ambos concursantes. Es innegable el talento que tienen y la tensión que crean siempre que juegan el rosco, el cual tiene pegados a millones de espectadores a la pantalla.

Sin embargo, muchos teorizan que a ambos concursantes les queda poco recorrido en 'Pasapalabra', ya que van muchos meses con la misma rutina y el bote acaba de superar su mayor cantidad en la historia del programa. Por lo tanto, creen que los más de 2,2 millones de euros se entregarán pronto.

Además, la cuenta oficial del programa publicó esta semana en Twitter un vídeo muy enigmático que podría dar a entender que se acerca este momento. Aun así, de momento son todo puras especulaciones.

Por ello, tanto Orestes como Rafa ya comienzan a pensar qué harán después de que se acabe su participación en este programa de Antena 3. Y aquí es donde ha entrado el burgalés.

Orestes ha asegurado que su paso por la televisión no finalizará con 'Pasapalabra'. El concursante asegura no estar capacitado para asistir al desafío de Supervivientes, por ejemplo, "al tener una forma física lamentable". Sin embargo, asegura que sí que le gustaría participar en Tu Cara Me Suena.