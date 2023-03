Canales Rivera vuelve a estar en el punto de mira de 'Sálvame'. El programa de Telecinco emitió este lunes unas imágenes en las que el torero aparece bailando en actitud cariñosa con una mujer que, como puede apreciarse en el vídeo, no es su novia Isabel Márquez. Sin embargo, el colaborador aprovechó esta información para aclarar un importante aspecto sobre su vida privada.

Tras la emisión del vídeo, Canales restó importancia a las imágenes: "Lo tacháis como deslealtad y no sé hasta qué punto. Es una fiesta divertida, fui a eso porque le daban un premio a una amiga por su trayectoria profesional y después nos fuimos a un tablao muy famoso de Valencia".

Además, explicó que la mujer con la que aparece es la propietaria del mencionado tablao y que la conoce desde hace tiempo: "Me lo estoy pasando bien, no voy a estar pendiente de quién coge el teléfono". "La fiesta era privada", recalcó para mostrar su malestar con la persona que ha filtrado la escena.

El detalle más importante de todo este asunto llegaba minutos después, cuando Canales reveló que la relación con su pareja "no está activa desde hace muchos días". "No vivo en pareja", aseguró el tertuliano, dejando claro que estas imágenes se grabaron posteriormente a la ruptura. No obstante, insistió en que "mi mente y mi cabeza no está en ir mucho más allá de lo que pueda ser una reunión con amigos y reírme".

"No estoy más relejado ahí porque esté solo. Estoy relajado porque se lo merece, te hace sentir en su casa, es una bailaora genial y me lo estaba pasando estupendamente", continuó diciendo Canales, que por otro lado, admitió que a día de hoy mantiene "una relación magnífica" con su expareja.