Rocío Carrasco sigue estrechando lazos con TVE y este miércoles, acudió a 'Días de tele' por motivo del Día Internacional de la Mujer. La actriz Jedet y la directora Leticia Dolera fueron otras de las invitadas para hablar del papel de la mujer en el mundo del espectáculo y de la lucha feminista para conseguir la igualdad en este sector. El programa de Julia Otero en La 1 de TVE ha soportado amenazas de boicot en redes sociales por invitar a la hija de Rocío Jurado. Aun así, su intervención ha sido reivindicativa y muy interesante.

Julia Otero ha entrevistado a Rocío Carrasco sobre la repercusión de su documental 'Contar la verdad para seguir viva', emitido por Telecinco en 2022 y otros aspectos de su vida. Otero subrayó el impacto social que tuvo la emisión de ese documental: "Ese mes, las denuncias crecieron en un 61%". Rocío Carrasco se sinceró: "si he contribuido en que la sociedad avance de alguna forma, me doy por satisfecha".

Asimismo, explicó el origen de la docuserie en la que destapaba las vivencias con Antonio David Flores: "Llega un momento en que me veo obligada a contar determinadas cosas porque no quiero seguir viviendo de esa forma." Pero, al mismo tiempo, ha revelado que "hay muchas cosas que no conté", tanto por cuestiones legales como por su propio bienestar.

Fue entonces cuando Otero se interesó por la situación judicial de Carrasco: "Judicialmente, ¿en qué punto estás? ¿Hay algo pendiente?", preguntaba. Con voz tranquila, Rocío Carrasco soltó la bomba: "No se ha abierto nada, pero estamos estudiando la reapertura. Se está estudiando", anunciaba antes de agradecer "a esas mujeres y a muchísimos hombres, también a mi equipo que ha hecho lo posible para que esto se hiciera."

Por lo tanto, si Carrasco está estudiando con sus abogados reabrir el caso con el que llevó a los tribunales a Antonio David Flores y que terminó con su denuncia archivada, es porque tiene todavía cosas que desvelar. Además de anunciar acciones legales, ha querido lanzar un mensaje para todas aquellas mujeres que estén pasando por una situación parecida a la suya: "Abre los ojos, si te están diciendo que por ahí no será por algo. Que estén alerta de signos, de palabras y que al final eso se convierte en lo que es pero que no queremos ver."