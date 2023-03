Jorge Javier Vázquez no puede pronunciarse sobre política en 'Sálvame' debido al nuevo código ético de Mediaset, pero eso no implica que no pueda hacerlo a través de otras vías. Si hace unos días invitaba a Íñigo Errejón al estreno de su podcast, este miércoles ha escrito un post en el que deja clara su postura sobre polémicas declaraciones de Mario Vaquerizo durante su visita a 'Déjate Querer'.

"Este es el post que más me va a costar escribir desde que estoy en Lecturas por lo que han significado en mi vida sus protagonistas: Alaska y Mario", comienza escribiendo Jorge Javier.

En el programa de Paz Padilla, el vocalista de Nancys Rubias llegó a comparar la situación que se vive actualmente en España con la dictadura franquista. "Yo, que vengo de una familia que ha vivido la dictadura y me decían lo malo que era, ahora me siento identificado con mis abuelos", afirmó en el formato de Telecinco: "No puedes decir lo que piensas. Se supone que habíamos avanzado mucho".

Unas palabras que han hecho estallar al presentador estrella de la cadena: "¿Crees que no podemos decir lo que pensamos? Entonces parece que escuchas poco a tu mujer compartiendo micrófono con un ser cuya única virtud conocida es vomitar falsedades e imputar falsos delitos con la misma facilidad que se dictan los números del euromillón".

Aunque no le menciona de forma directa, muchos usuarios han señalado a Federico Jiménez Losantos, ya que Alaska colabora en su programa de Es Radio: "Con un ser que muy poco tiene que ver con los ideales que tanto tú como ella apoyáis, hecho que no sería en absoluto cuestionable si no fuera porque la discrepancia la ejercita a través del insulto y la humillación", continúa diciendo el también conductor de 'Supervivientes', lamentando "el silencio cómplice de la gente que le rodea".

Jorge Javier confiesa que le duele ver a Alaska "metida en ese círculo", un dolor "que linda incluso con el desencanto". Acto seguido, pasa a dirigirse directamente a Mario: "Quizás, esa gente que llevamos jaleándote incondicionalmente desde hace la tira de años, estamos hartos de que compadrees de una manera tan descarada con representantes de un partido que se opone a la consecución de derechos y libertades que tengan que ver con las mujeres y el colectivo LGTBI+: aborto, matrimonio, trans", comenta.

"Desengañémonos, Mario. No se puede estar a todo", insiste Jorge Javier: "A casi todo sí, pero abrazando a unas personas que desprecian a los que sienten como yo, no. Por ahí no paso porque no me da la gana. Porque ni quiero ni debo permitírmelo. Y porque si esto está a punto de parecerse a una dictadura es porque la señora presidenta y sus compañeros promueven una moral muy cercana a esa época que criticaste en Déjate querer".

También lamenta que se haya quedado "sin argumentos" para defender a Mario: "De la misma manera que ya no encuentro motivo al que agarrarme para entender que Alaska trabaje con uno de los mayores propagadores del odio de este país". Una Alaska que, según comenta, no tiene "nada que ver con la que amé".

El de Badalona no considera que Vaquerizo sea "políticamente incorrecto", tal y como se definió ante Paz Padilla: "No lo eres. En tu cabeza quizás sonará bien, pero tus acciones te retratan". Para rematar, hace referencia a las próximas elecciones: "Podéis votar a quien os dé la gana, faltaría más. Pero piensa también que la libertad está muy bien cuando la pueden ejercer todos. Y mucha de esa gente a la que abrazas parece no tener muy claro ese concepto ni hartos de cañas".