La décima edición de ‘Tu cara me suena’ llega esta noche a Antena 3 (22:10 horas). Alfred García, Anne Igartiburu, Agustín Jiménez, Jadel, Merche, Miriam Rodríguez, Josie, Andrea Guasch y Susi Caramelo son los concursantes de esta nueva temporada, que arrancará su nueva edición con un espectacular número callejero en el que participan concursantes de anteriores ediciones para conmemorar sus 10 ediciones. La primera gala de ‘Tu cara me suena’ arranca sin dar un respiro y con actuaciones que pasarán a la historia del programa. Miriam Rodríguez será Camila Cabello en la primera entrega de la edición; Susi Caramelo se convertirá en Tefi C.; Josie defenderá la primera gala como Julio Iglesias; Alfred García se meterá en la piel de Coldplay; Jadel interpretará a Nathy Peluso; Merche será Olivia Newton John; Agustín Jiménez interpretará a Chimbala; Andrea Guash cantará y bailará como Chanel; Anne Igartiburu debutará como Thalía.

Por su parte, el ’Deluxe’ será la apuesta de Telecinco (22:00 horas). En esta ocasión, Luis ‘Pinocho’, que asegura ser hijo de Bernardo Pantoja, se someterá a la prueba del polígrafo de Conchita Pérez y hará frente a las polémicas. Bruce Willis y Tracy Morgan, mano a mano en La 1 La 1 de TVE emite esta noche un nuevo pase de ‘Vaya par de polis’ (23:00 horas). Jimmy (Bruce Willis) y Paul (Tracy Morgan) son dos compañeros del Departamento de Policía de Nueva York que siguen el rastro de un carísimo cromo de béisbol de 1952 que ha sido robado, y que se enfrentarán a un despiadado gángster obsesionado con los objetos antiguos. Jimmy es un detective veterano, y la tarjeta significa su única posibilidad de pagar la boda de su hija, mientras que Paul, obsesionado con el cine y con la policía, sólo quiere luchar contra la delincuencia. Aunque la mayor preocupación del momento de Paul es la aparente infidelidad de su esposa, y esto le distrae de su labor... Denzel Washington, agente antiterrorista en Cuatro Cuatro programa esta noche (22:00 horas) un nuevo pase de ‘Déjà vu’. El agente Doug Carlin (Denzel Washington) descubre que la explosión de una bomba en un Ferry de Nueva Orleáns es obra de un terrorista. Por su perspicacia para analizar y distinguir rápidamente lo relevante de lo secundario en el escenario del crimen, Carlin es integrado en un misterioso equipo de investigación que utiliza una sofisticada máquina que permite hacer algo extraordinario... ‘Equipo de investigación’ será la apuesta de laSexta en la noche de este viernes (22:30 horas). En esta ocasión, el programa presentado por Gloria Serra se adentra en el crimen de las gemelas. Un vecino indiscreto graba a través de su mirilla el asesinato de su vecino en el rellano. La víctima se llama Pedro, tiene 55 años y estaba durmiendo en casa de su pareja. A los pocos minutos otros vecinos graban como un hombre y dos mujeres se afanan en limpiar la escena del crimen. Son la novia de la víctima, su gemela Pilar y el novio de ésta. Los Mossos llegan y les pillan in fraganti en la escena del crimen y con el cuerpo oculto bajo una manta. Isaac, el presunto asesino, asegura haberlo matado en defensa propia. La autopsia, sin embrago, no ve indicios de pelea ni en el cuerpo de la víctima ni en el del presunto agresor. Los agentes encuentran en los móviles de los tres acusados audios y mensajes que demostrarían que estuvieron planeando la muerte de Pedro. Las gemelas no prestan declaración ante el juez instructor. Pero Loli, la novia de la víctima, habla en exclusiva para el espacio.