Sálvame es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. La buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del han salido varios programas especiales como los viernes Deluxe o las cenas de famosos.

'Sálvame' lleva más de 13 años entreteniendo a millones de personas y ocupando las tardes enteras de Telecinco. Belén Esteban, todo un icono televisivo en España y principal colaboradora del magazine, se ha pronunciado acerca de las recientes polémicas que rodean a su programa. La de Paracuellos del Jarama ha defendido a 'Sálvame' por encima de todo y ha hablado sobre el fin de su carrera profesional.

En un encuentro con 'El Mundo', la televisiva reflexiona sobre todo lo que le ha dado el programa. "Gracias a 'Sálvame' he podido desarrollar una carrera profesional que va mucho más allá del personaje de las revistas. He aprendido a escuchar, a entrevistar, a presentar y a entretener a millones de personas..." Sobre las recientes críticas, afirma que "el futuro de 'Sálvame' no lo escribirán los 'haters', ni los críticos que escriben sobre mi programa antes de verlo. El futuro de 'Sálvame' lo escribe el público", sentencia al mismo tiempo que lanza un voto de confianza: "El final no está cerca".

Sobre el peso de la fama, la madrileña aclara no ha modificado en absoluto su estilo de vida ni su forma de ser, muestra de ello son todas sus apariciones en televisión donde siempre se muestra de lo más natural. “A mí la fama no me agobia. Hago mi vida normal”, sentencia. Aun así, asegura que muchas veces preferiría salir a la calle sin que nadie le reconociera.

Sin embargo, algo que tiene muy claro es que el final de su trayectoria profesional lo provocará el final de 'Sálvame': "No sé cuándo va a acabar, desde luego no ahora, pero cuando se acabe, acabaré yo también. Mientras siga, yo estaré, aunque tenga que venir con bastón", anuncia con orgullo.

El micro abierto de Belén

Los micros abiertos son un verdadero problema en Sálvame, porque hay muchas ocasiones en las que no los cierran o simplemente, se les olvida cerrarlos. Uno de los casos más recientes lo ha protagonizado Belén Esteban, colaboradora a la que ya le ha pasado más veces.

En ese momento del programa estaba reaccionando a las declaraciones que Alicia Senovilla hizo sobre ella y la docuserie que contará la vida de Jesulín de Ubrique. La colaboradora esquivó, con una importante tarea para la presentadora, el tema que quedó más que zanjado al cambiar de sección y de repente, se escuchó por el micro de Belén la primera advertencia hacia un directivo de Sálvame: "Te lo juro eh, ni toque ni nada".

Poco después, Kiko Matamoros y Adela González quisieron quitar hierro al asunto al bromear con Belén Esteban sobre su posible noviazgo con Maradona, haciendo alusión a las informaciones sobre el romance secreto del futbolista: "Sí, claro, con nueve años".

Una conexión con un periodista para tratar el romance de Diego Armando Maradona y Ana Obregón, hizo que un segundo micro abierto saliese a la luz con una severa advertencia de Belén Esteban al máximo responsable del formato de La Fábrica de la Tele: "Alberto, te estás pasando hoy, pero que mucho, ahora hablamos".